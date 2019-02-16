Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, soğuk hava şartlarının etkisini arttırmaya başlamasıyla birlikte sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği içinde şehrin en ücra bölgelerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına gıda, sağlık, barınma ve yakacak desteği sağlıyor.

Başkent’in farklı noktalarında büyük bir özveriyle faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları; İmrahor Vadisi, Yakupabdal ve Çubuk besleme noktalarında sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

STK’lar, köpeklerin ihtiyaç duyduğu her türlü sorunu Büyükşehir Belediyesi’ne ileterek gıdadan barınmaya, yakacaktan sağlık hizmetlerine kadar geniş yelpazede düzenli olarak destek alıyor.

ARTAN YEMEKLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi artan yemeklerini ziyan etmeyerek sokak hayvanlarının beslenmesine ayırıyor.

Yemeye elverişli gıdalardan seçilerek köpeklere verilen yemekler ile hem sokak hayvanları doyuyor hem de yemekler değerlendirilmiş oluyor.

Besleme çalışmaları yapılan noktalarda kanaması, kırığı ve açık yarası olan sokak hayvanlarına da gerekli sağlık müdahalesi yapan Sağlık İşleri Veteriner Şube Müdürlüğü çalışanları, kısırlaştırma operasyonlarını da titizlikle yürütüyor.

HAVYAN DOSTU: BÜYÜKŞEHİR

Hayvan sever Sivil Toplum Kuruluşlarıyla sık sık bir araya gelerek besleme yaptıklarını ve mevcut ihtiyaçları tespit ettiklerini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Paşa Enver Baysa, “Mücavir alanlarımız içerisinde gönüllü kuruluşlarımızla sahipsiz hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. STK’larımızın zor şartlar altında yaptıkları çalışmaları da canı gönülden takdir ediyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı duyarlı ve bilinçli hareket etmeye davet ediyoruz. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Kendilerine duyarlılıkları için Büyükşehir olarak çok teşekkür ediyoruz” dedi.