Havuzda boğulma tehlikesi geçiren genç, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Salihli ilçesinde, geçen 24 Temmuz’da serinlemek için girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren Abdülsamet Kurt (17), 9 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kula’da yaşayan Abdülsamet Kurt, geçen 24 Temmuz’da, arkadaşları ile gittiği Salihli’nin Adala mahallesinde bir tatil köyüne gitti. Burada havuza giren Kurt, bir süre sonra suya batıp, çıkmaya başladı. Çevredekiler ve havuzun cankurtaranı, Kurt’u sudan çıkardı. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Kurt, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Kurt, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hastanedeki 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Kurt’un aı haberi Kula’nın Dereköy mahallesinde yaşayan ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -