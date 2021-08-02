Havuza atlayıp başını betona çarptı; öldü

Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Dörtyol ilçesinde, havuza atlarken başını beton zemine çarpan Resul Bartu Kılınç (23), hayatını kaybetti.

Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi’nde meydana geldi. Serinlemek için bir sitenin havuzunda yüzen Resul Bartu Kılınç, bir süre sonra 1.5 metre derinliğe sahip olduğu öğrenilen havuza atlamak istedi. Baş aşağı atlayan Kılınç, başını beton zeminine çarparak yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılınç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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