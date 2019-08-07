Havayolu Ucuz Otoyol Pahalı

Havayolu firmasından alınacak İstanbul – İzmir direk uçuş bileti ortalama 189 TL’den satılıyor ve yolculuk 1 saat 15 dakika sürüyor. Havayolu firmalarından önceden alınacak bir İstanbul – İzmir bileti ise 114 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Basit bir hesap yaptığımızda İstanbul-İzmir Otoyolu’nda yapacağımız 3.5 saatlik bir yolculuk 512 TL’ye denk gelirken uçakla yapılacak ve ortalama 2.5 saat sürecek yolculuk 303 TL’ye denk geliyor. Yeni yapılan otoyol hem zamandan hem de paradan vatandaşları zarara uğratıyor.

İstanbul ile İzmir arasındaki 5 saatlik seyahat süresini 3.5 saate düşüren Otoyolun 192 kilometrelik kısmının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirildi.

Otoyol açılışını CHP Basın sözcüsü Faik Öztrak “Bir avuç azınlık faydalanacak” diyerek konu ile ilgili değerlendirme de bulundu.

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İstanbul ile İzmir’i birbirine bağlayan bu yolun 7 saatlik gidiş dönüş kullanım ücreti 512.6 TL’ye denk gelmesi gözleri uçak bileti fiyatlarına çevirdi.

Havayolu firmasından alınacak İstanbul – İzmir direk uçuş bileti ortalama 189 TL’den satılıyor ve yolculuk 1 saat 15 dakika sürüyor. Havayolu firmalarından önceden alınacak bir İstanbul – İzmir bileti ise 114 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Basit bir hesap yaptığımızda İstanbul-İzmir Otoyolu’nda yapacağımız 3.5 saatlik bir yolculuk 512 TL’ye denk gelirken uçakla yapılacak ve ortalama 2.5 saat sürecek yolculuk 303 TL’ye denk geliyor. Yeni yapılan otoyol hem zamandan hem de paradan vatandaşları zarara uğratıyor.

BİR AVUÇ AZINLIK FAYDALANACAK

CHP Basın sözcüsü Faik Öztrak konu ile ilgili “Otoyolun geçiş ücretlerine bakınca bu hizmetten sadece bir avuç mutlu azınlığın yararlanabileceğini görüyoruz” diyerek sözlerine şöyle devam etti.

Açılan tesislerin milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Açılışı yapılan projeler arasında İstanbul-İzmir Otoyolu Projesinin bir kısmı da var. Bu otoyolun geçiş ücretlerine bakınca bu hizmetten sadece bir avuç mutlu azınlığın yararlanabileceğini görüyoruz. İstanbul’dan yola çıkan bir araç, bu otoyol güzergahındaki Osmangazi Köprüsü’nü de kullanırsa İzmir’e kadar 256 lira geçiş ücreti ödeyecek. Bir de 200 liralık benzin yaktığını düşünün toplam ulaşım masrafı bir aracın, 500 lirayı bulur. Oysa bugün İstanbul ile İzmir arasında uçak bileti 250 lira civarında. Bu güzergahtan arabayla İzmir’e gitmek, uçakla İzmir’e gitmekten daha pahalı. Yani arabada iki kişi olsa kurtarmıyor” dedi.

KAMYONCU ASGARİ ÜCRET HARCAYACAK

İstanbul’dan İzmir’e yük getirip götüren bir kamyonun sadece gidiş-geliş otoyol masrafının bin 292 lira olduğuna dikkati çeken Öztrak, buna akaryakıt da eklendiğinde kamyoncunun bir seferde bir asgari ücret harcamak zorunda kalacağını söyledi. Önceki iktidarlar döneminde yapılan yollar ile AK Parti iktidarı döneminde yapılan yollara ne kadar ödendiğini örnekle karşılaştıran Öztrak, aradaki fiyat değişikliğinin otoyolların işletme ve finansman modellerindeki farktan kaynaklandığını ifade etti.

“MİLLET GEÇSE DE GEÇMESE DE PARA ÖDÜYOR”

Öztrak, milletin, devletin doğrudan yaptığı ve işlettiği köprü ve otoyola sadece geçişlerde ücret ödediğini belirterek, şunları söyledi:

“Oysa kamu-özel iş birliği modeliyle yapılan köprüye ve otoyola millet geçse de geçmese de para ödüyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi projelerinde tam bir ‘Deli Dumrul’ tarifesi uygulanıyor. Biz, bunları gündemi getirince sarayın kibirli adamı kızıyor. Bizleri ‘iş bilmezlikle’ suçluyor, ‘kasadan bir kuruş çıkmıyor’ diyor. Doğrudur, bu paralar sarayın ve yandaşların kasasından çıkmıyor ama milletin cebinden ve devletin hazinesinden çıkıyor. Milletimiz geçmediği köprü, yatmadığı hastane için geçen yıl vergileriyle bütçeden 6 milyar lira ödemiş. Bu yıl ise bütçeye konan rakam 9,7 milyar Türk Lirası. 2020’de geçilmeyen köprü ve yatılmayan hastaneler için bütçeden ödenecek tutarın 20,3 milyar liraya yükseleceği tahmin ediliyor. 2021’de aynı harcamalar için ödenecek tutar tahmini ise 23,5 milyar lira.”

GEÇİŞ GARANTİSİNİ NEDEN PAYLAŞMIYORSUNUZ?

Bu rakamlara, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin yolcu garantisi kapsamındaki ödemelerinin dahil olmadığına işaret eden Öztrak, “Soruyoruz, ‘Nedir bu verdiğiniz yolcu garantilerinin miktarı’ diye? Cevap veriyorlar, ‘Sözleşmenin gizliliği vardır, bu nedenle bu rakamları veremeyiz.’ İstanbul-İzmir Otoyolu için Hazinenin kefil olduğu dış kredi miktarı yaklaşık 5 milyar dolar. Bu otoyol üzerindeki güzergahlarda günlük 17-40 bin araç geçecek diye bu şirketlere garanti verilmiş. Eğer araç sayısı bunun altına düşerse aradaki farkı devlet karşılıyor. 40 bin araç geçse de geçmese de bu para ödeniyor.