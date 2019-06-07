Havayolu kargo taşımacılığı ile ihracat hız kazandı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki BTSO Lojistik A.Ş. tarafından Nisan ayında Yenişehir Havalimanı’nda başlatılan havayolu kargo taşımacılığı, ihracatçı firmaların dış ticaret operasyonlarına hız kazandırdı.

Farklı sektörlerdeki çok sayıda firmanın tercih ettiği Lojistik A.Ş. ile Bursalı firmalar, yurt dışındaki partnerlerinden olumlu geri dönüşler almaya başladı.

Türkiye’nin üreten kenti kimliğine sahip Bursa, 15 milyar dolara yakın ihracatını lojistik süreçlerinin gelişmesiyle daha da artırmayı hedefliyor. Otomotiv, makine, tekstil ve gıda gibi stratejik sektörlerde dünya ile rekabet eden Bursa’da iş dünyasının ihracatını geliştirmeye yönelik yeni eylem planlarını kurgulayan BTSO, ‘Lojistik A.Ş.’ ile iş dünyasının yüzünü güldürüyor. BTSO Lojistik A.Ş., firmalar için zaman ve maliyet kaybını minimuma indirmeyi başardı. Bursa Yenişehir Havalimanı hava kargo tesislerini iş dünyasının kullanımına sunan BTSO, bu uygulama ile firmaların ürünlerini daha efektif bir şekilde dünyanın dört bir yanına ulaştırmasına imkan sağlıyor.

“İŞLERİMİZ KOLAYLAŞTI”

Bir tekstil firmasının ortaklarından Osman Nuri Canik, Nisan ayında Lojistik A.Ş.’nin gerçekleştirdiği ilk kargo seferinde ürün gönderdiğini söyledi. Ev tekstilinde Türkiye’nin önde gelenlerinden olan firmanın üretiminin yüzde 90’ını ihraç ettiklerini belirten Canik, “İhracat bizim için önemli bir kalem. Bu manada Bursa Yenişehir Havalimanı’nın hava kargo taşımacılığında kullanılması bizim işlerimizi oldukça kolaylaştırdı. Tüm firmalarımızın bu projeyi sahiplenmesi gerekiyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası birçok konuda olduğu gibi bu konuda da öncülük yaparak önemli bir misyonu üstlendi. Daha önce İstanbul üzerinden hava kargo hizmetinden faydalanıyorduk. Ürünlerimiz gümrükleme için uzun süreler bekliyordu. Yenişehir’den Belçika’ya gerçekleştirdiğimiz ilk ihracat ise bize bir gün gibi önemli bir zaman kazandırdı.” dedi.

‘İHRACATÇILAR İÇİN BİR GÜN ÇOK ÖNEMLİ’

Avrupa’nın firmaları için en önemli ihracat pazarı olduğunu kaydeden Canik, “Ülkemizin uzak doğu ülkelerinden en büyük avantajı, Avrupa’ya olan yakınlığıdır. Daha kısa sürede üretim yapmamız ve teslim etmemiz Türkiye’ye önemli bir avantaj sağlıyor. Bu açıdan Yenişehir Havalimanı önemli bir rol üstleniyor. İstanbul’a göre bir günlük bir avantajımız oldu. Bugün çıkardığımız yükün aynı gün uçması müşterilerimiz tarafından da memnuniyetle karşılanıyor” diye konuştu.