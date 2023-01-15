Havaya rastgele açılan ateşte, mermiler eve isabet etti

- Reklam -

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA’nın İnegöl ilçesinde havaya rastgele açılan ateşte mermiler bir evin camı ile mutfak duvarına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Hamidiye Mahallesi 1. Uludağ Sokak’ta meydana geldi. Şüpheli ya da şüpheliler, etrafa tabanca ile ateş açtı. Mermilerden biri, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki dairenin mutfak camına diğeri de duvarına isabet etti. Sabah uyanan apartman sakinleri, giriş kattaki dairenin camının kırıldığını görünce polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri dairede ve çevrede inceleme yaptı. Yaralananın olmadığı olayda, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -