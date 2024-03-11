Olay, 7 Mart Perşembe günü, saat 02.30 sıralarında, Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM önünde arkadaşlarıyla bekleyen C.T., belindeki tabancayla havaya ateş etti. Şüpheli arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde olduğu tespit edilen C.T., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgusunda, Kasten Yaralama ve Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisindeyken Araç Kullanma suçlarından arandığı ve 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. C.T., genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 silah kanununa muhalefet suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA Ajansı