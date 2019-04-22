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22 Nisan 2019
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Havaş, her yıl 23 Nisan’da geleneksel hale getirdiği Havaş Çocuk Şenlikleri kapsamında çalışanlarının çocuklarını ağırladı.
Havaş, her yıl 23 Nisan’da geleneksel hale getirdiği Havaş Çocuk Şenlikleri kapsamında çalışanlarının çocuklarını ağırladı.
Ekonomi Haberleri

Havaş 23 Nisan’ı 400 çocukla kutladı

Editör Editör

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Havaş, her yıl 23 Nisan’da geleneksel hale getirdiği Havaş Çocuk Şenlikleri kapsamında çalışanlarının çocuklarını ağırladı.

Antalya’dan Trabzon Havalimanı’na, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki Havaş istasyonlarında düzenlenen şenliklere, 400’e yakın çocuk katıldı.

Havaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Antalya, Gaziantep, Kayseri, Dalaman, Sivas, Elazığ ve Trabzon Havalimanları’ndaki istasyonlarında düzenlediği şenliklerde çalışanlarının çocuklarını ağırladı. Anne ve babalarının mesleklerini yakından tanıyabilmeleri amacıyla apronda düzenlenen Havaş Çocuk Şenlikleri’ne, yaşları 6 ile 13 arasında değişen 400’e yakın çocuk katıldı. Şenliklerde çocuklar aileleriyle birlikte, apron turu yaparak yer hizmetleri araçlarını ve uçakları yakından gördü. Çocuklar turun ardından, animasyonlar, yarışmalar ve renkli etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi. Havaş Çocuk Şenlikleri’nde anne ve babaları ile birlikte cobus yolcu otobüsleriyle apron turu yapan çocuklar; push back araçları, bagaj traktörleri, yolcu merdivenleri ve uçakları yakından gördü. Uçakların içini gezen ve aileleriyle birlikte apronda fotoğraflar çektiren çocuklar, turun ardından palyaço ve animatörler tarafından karşılanarak yarışmalara katıldı. Çocuklar etkinlik sonunda çeşitli hediyelerle uğurlandı.

“UNUTAMAYACAKLARI BİR GÜN HEDİYE ETTİK”

Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, “Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, çalışanlarımız ve çocuklarıyla kutlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Her yıl farklı istasyonlarımızda düzenlediğimiz Havaş Çocuk Şenlikleri ile geleceğimiz olan çocuklarımızın ailelerinin mesleklerini yakından tanıyabilmelerini ve bu anlamlı günün coşkusunu yaşayabilmelerini amaçlıyoruz. Bu sene de Antalya’dan Trabzon Havalimanı’na farklı kentlerdeki istasyonlarımızda, çocuklarımıza keyifli etkinliklerle unutamayacakları bir gün hediye ettiğimize inanıyorum. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir kez daha kutluyorum’’ dedi.

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