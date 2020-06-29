Ne yaşanan Coronavirüs kabusu, ne de her kulvarda olduğu gibi futbolda da etkisini çok belirgin bir biçimde hissettiren ekonomik darboğaz, eski alışkanlıkları bir kenara bırakmamıza yetmemiş. Bunu ligimizde yeniden start alan futbol ve yaşanan olaylar çok net bir biçimde ortaya koydu.

Daha, “Ne güzel oldu, özlemimiz futbol yeniden geriye döndü” dememize fırsat bulamadan ortalığı toz duman kapladı.

Aman yarabbim, sezonu şampiyon tamamlamak için mücadele eden Trabzonspor’un Alanya deplasmanında 2-2 berabere kalmasının ardından protokol tribünü, saha içi ve soyunma odalarının bulunduğu bölgede yaşananlara bakar mısınız? Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun başrollerinde olduğu gerilim ve korku içerikli film gündemin en başına gelip oturdu. İki kulübün başkanı arasında küfürleşmelere varan seviye kaybı, Başkan Ağaoğlu’nun sahaya inip, Alanyaspor camiasından çeşitli isimlerle yaşadığı itişip kakışmalar ve benzeri tatsızlıklar…

Anlamak kesinlikle imkansız; Alanya cephesi, ağzının alkol koktuğunu iddia ettiği Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu’nun çevresine hakaretler ettiğini, uzatma dakikalarında gelen beraberlik golü sonrasında ise, “Şampiyon mu olacaksınız” diyerek, dozu iyiden iyiye aşıp, sağa sola hakaretler savurduğunu söyledi.

Bu iddialara cevaben Ağaoğlu ise, hayatı boyunca alkol almadığını ve durumun bilinçli organize edilmiş bir gerginlik olduğunu vurgulasa da, Alanyaspor başkanıyla birlikte en üst çizgiden ceza talebiyle PFDK’ya sevk edildi.

Kimin haklı, kimin haksız olduğunu anlayıp düşünmeye çalıştığımız sırada bir bomba da hiç umulmayan bir yerden, Trabzon Barosu’ndan patladı.

Trabzon Barosu Avukatları görüntüde Alanya’da yaşanan olaylardan bağımsız olarak ancak, şaşırtıcı bir zamanlamayla gerçekleşen bir şekilde, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’ı şike yapmakla suçladılar. Bordo Mavililerin Gaziantep deplasmanı, kendi evindeki Medipol Başakşehir ve Ankara’daki Gençlerbirliği maçları, ayrıca şampiyonluk yolundaki rakipleri Medipol Başakşehir’in Ankara’daki Ankaragücü karşılaşmasında verilen hakem kararlarının Başkan Gümüşdağ tarafından manipüle edildiğini iddia eden Trabzon Barosu savcılığa dilekçe vererek duruma resmiyet kazandırdı.

Yani en başta da vurgulamaya çalıştığım gibi, o bilindik havamızı hemen bulduk ve futbolun güzelliklerini, hâla içinde bulunduğumuz pandemiyi de bir kenara bırakarak alışkanlıklarımızı sergilemeye başladık.

Bu arada farkındaysanız, Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü maçı, hakemin verdiği kararlara, Fatih Terim’in açıklamalarına, TFF ve kurullarının eski Trabzonsporlu futbolcu Ömer Kerim Ali Rıza ve eski yan hakem Serkan Akal’ın açtığı dava sonrasında, ‘tarafsız olmadığı’ kararına itiraz eden TFF’nin itirazının reddiyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından durumun tescil edildiğine hiç değinmedim bile…

Kalın sağlıcakla…