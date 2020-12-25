Havalimanında uyuşturucuyla yakalanan Türkmenistan uyruklu gözaltına alındı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN’dan İstanbul’a gitmek için Ferit Melen Havalimanı’na gelen Türkmenistan uyruklu G.T.’nin valizinde 2 kilo 92 gram metanfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van’dan İstanbul’a gitmek için Ferit Melen Havalimanı’na gelen Türkmenistan uyruklu G.T.’nin şüphe üzerine polis tarafından üstünde ve valizinde arama yapıldı. Aramada. Valizde iki parça halinde 2 kilo 92 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan G.T.’nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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