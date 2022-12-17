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Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Tuğba Mızrak Demirbağ Ankara’da havaların soğumasıyla vatandaşların yüksek doğal gaz faturaları yüzünden büyük bir çaresizlik yaşadığını belirterek “havalar soğudu, cepler üşüdü” dedi.

ÇÖZÜMÜ MİLLET İRADESİ BELİRLER

Popüler siyasi aktörlerin değil projesi olan siyasi aktörlerin milletin sorunlarına çözüm getireceğini vurgulayan Demirbağ şunları söyledi: Millet olarak çok daraldık. Ekonomik açıdan nefes alamaz hale geldik. İnsanlar artık yeter diyerek adeta feryat ediyor. Biz bu yoksulluğu hakedecek ne yaptık? Aziz Milletimiz bugünleri unutmayarak çözümü ve iktidarı belirleyecektir. Sandıkta Zafer Partisi’ne oy vererek tüm bu sorunları çözmemiz için Türk Milleti’nden yetki istiyoruz.

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