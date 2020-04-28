Koronavirüs önlemlerinin devam ettiği Mersin’de, havaların ısınmasıyla sokağa çıkanların sayısının arttığı görüldü. Sosyal mesafe kuralına uyulmazken, banka ve PTT şubeleri önünde de yoğunluk oluştu.

Koronavirüs salgınının Türkiye’de de görülmesinin ardından yoğun önlemler alınan ve büyük şehirler arasında vaka sayısının en düşük olduğu kentlerden olan Mersin’de, havaların ısınmasıyla ‘evde kal’ çağrılarına uymayanların sokağa çıktığı görüldü.

EKİPLER SIK SIK UYARDI

Havaların ısınması ile birlikte sokağa çıkmaya başlayan vatandaşlar, uyarıları dikkate almamaya başladı. Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, kamu kurumları ve bankaların önünde yoğunluk oluşturdu. Merkez Akdeniz ilçesinde, vatandaşlar önlemleri hiçe saydı. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar, maske kullanımı da aksattı. Banka ve PTT önünde önlem alan polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyardı.