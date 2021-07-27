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Ana Sayfa Güncel Haberler Havalandırma boşluğunda ceset bulundu/ Ek fotoğraf
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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, Selma Ö. (41), cep telefonuna cevap vermediği gerekçesiyle eşi Mehmet Ö. (56) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, öğle saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet...
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