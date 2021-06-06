Havai fişek zeytinlikte yangın çıkardı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ta, havai fişekten çıkan kıvılcımlar nedeniyle zeytinlikte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Boğaziçi Mahallesi’nin Pınarbaşı mevkiindeki zeytinlikte çıktı. Zeytinlikte kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce havai fişek atıldı. Bu sırada havai fişekten çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Alevler rüzgarın da etkisiyle zeytin ağaçlarına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa söndürdü.

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