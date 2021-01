Havai fişek yaralanmaları nedeniyle yeni yıla 20 yıldır hastanede giriyor

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- YILBAŞINDA eğlence amacıyla kullanılan havi fişek, kız kaçıran ve maytap gibi ürünler, yaralanmalara ve kalıcı hasarlara neden olabiliyor. 20 yıllık mesleği boyunca yaralanmalar nedeniyle yılbaşı günü hastanede mesai yaptığını kaydeden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hamit Özen, bu sene bir hastanın gözünden 57.9 milimetre çapında metal parça çıkardıklarını söyledi.

Piroteknik maddeler olarak adlandırılan, havai fişek, maytap ve kız kaçıran gibi ürünlerin dikkatsiz kullanımı ya da merdiven altı üretim nedeniyle imalat hatası sonucu yaşanan kazalarda ağır göz yaralanmaları, kalıcı işitme kayıpları ve ağır el yanıkları olabiliyor. Özellikle çoğu çocuk olan bu kişiler, hayatlarını görme ve işitme engelli olarak devam ettirmek zorunda kalabiliyor, sakat kalmalarına yol açabiliyor.

GALATASARAYLI OMAR DA YARALANDI

Galatasaray’ın Norveçli yıldızı Omar Elabdellaoui, yılbaşı akşamı elinde havai fişeğin patlaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Sarı-kırmızılı takımın 29 yaşındaki sağ beki Omar, gözlerinden ciddi şekilde yaralandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de Omar’ın yaşadığı bu olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek, bu maddelerin satışına tepki gösterdi.

‘HER YENİ YILA HASTANEDE GİRİYORUM’

Yaralanmalar nedeniyle her yılbaşı günü hastanede mesai yaptığını ve bu yılbaşı da bir hastanın gözünden 57.9 milimetre çapında metal parça çıkardıklarını aktaran Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hamit Özen, eğlence amaçlı kullanılan patlayıcıların birçok kişinin gözlerine zarar verdiğini belirterek, bu maddelerin kullanılmamasını ve satışına düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi.

20 yıllık meslek hayatında neredeyse her yılbaşı torpil, havai fişek ve benzeri patlayıcılar yüzünden gözleri zarar gören hastaları tedavi ettiğini belirten Özen, “Göz hekimi olarak her yılbaşına, yeni yıla hastanede giriyorum. Yine bu sene yılbaşına patlayıcı maddelerle ve patlayıcı maddelere bağlı göz travmalarıyla girdik. 20 yıldan beri bu işi yapıyorum, nerdeyse her yılbaşı patlayıcı maddelere maruz kalan insanların göz ameliyatlarını yapmaktayız” dedi.

‘DAHA FAZLA CAN YANMASIN’

Bir hekim ve bir insan olarak bu duruma çok üzüldüğünü ifade eden Özen, “Bu tip hastaların çoğu genç hastalar, torpil travmaları, patlayıcı madde travmaları ve havai fişek patlamalarına bağlı göz yaralanmaları dolayısıyla çok hasta geliyor. Bazen ameliyatla kurtarabiliyoruz, bazen ameliyatla bile kurtaramıyoruz. Galatasaraylı futbolcunun başına gelenler de aynı olay. Şu an farkındalık yaratmak istiyorum. Daha fazla can yanmasın. Lütfen, bu patlayıcı maddelerin satışına, teminine yasal bir düzenleme getirilsin. Yoksa daha çok canlar yanacak diye tahmin ediyorum” diye konuştu

