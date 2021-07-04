Havai fişek isabet eden binanın çatısında yangın çıktı

Özgür EREN İSTANBUL (DHA)- KAĞITHANE’de bir binaya havai fişek isabet etmesi sonucu binanın çatısından yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Olay, Talatpaşa Mahallesi İnce Bayır Sokak üzerinde bulunan bir binada saat 14.15 sıralarında meydana geldi. Nereden geldiği henüz belirlenemeyen bir havai fişek binanın çatısı ile duvarı arasına saplandı. Ses duyan sokak sakinleri hemen kendilerini dışarıya attı. Binanın çatısından dumanların çıktığını görenler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

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“BİR GÜMLEME SESİ GELDİ”

Sokak sakini Şaban Açıkgöz “Bir ses geldi, böyle küçük füze sesi gibi. Bir gümleme sesi geldi. Geldiğimizde burası yanıyordu. Çatıya isabet etti sonra kendiliğinden söndü. Parka baktım ancak kimse bir şey söylemiyor. Muhtemelen çocukların işi. Erken söndü Allahtan, yoksa çatı ahşap komple tutuşurdu” diye konuştu.

Ekipleri çatı ile duvar arasına saplanmış Havai fişek kapsülünü çıkartarak polis ekiplerine teslim etti. Şans eseri yangından ölen yada yaralananın olmazken çatıda ufak çaplı hasar oluştu. Polis ekipleri havai fişeği ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.