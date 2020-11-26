/havadan fotoğraflarla / Yeni AKM inşaatında son durum

Beyza Nur GÜLER – Ali AKSOYER-Güven USTA/İstanbul, (DHA) – TAKSİM’de hızla yükselen yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında sona yaklaşıldı. Çalışmaların sürdüğü inşaattaki son durum havadan da fotoğraflandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’de artık montaj aşamasındayız. Tahminimiz 2021 yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız.” dedi. Yıkılıp yeniden yapılmak üzere 10 Şubat 2019 tarihinde temeli atılan yeni AKM inşaatında sona yaklaşıldı. İşçileri inşaattaki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 2021’in ilk yarısında tamamlanması hedeflenen AKM inşaatının son durumu, havadan da fotoğraflandı.

