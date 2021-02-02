(Havadan fotoğraflarla) Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak olan Rami Kışlası’nda sona yaklaşılıyor

Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN’da 250 yıllık geçmişe sahip Rami Kışlası’nı, Türkiye’nin en büyük kütüphanesi haline getirecek olan projede sona yaklaşılıyor. Müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ve 200 bin metrekarelik peyzaj düzenlemesini içeren çalışmalarda son durum havadan fotoğraflandı.

Kışla’nın caddeye bakan kısmında kaba inşaat tamamlanmak üzere. İnşaat alanında hummalı bir çalışma sergileniyor. Restorasyon çalışmaları 2014 yılının 9. ayında başlayan kışlanın, bünyesinde barındırdığı müze, kütüphane ve 200 bin metrekarelik peyzaj düzenlemesiyle İstanbul’un en önemli çekim noktalarından biri haline gelmesi bekleniyor. Kışlanın, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kütüphane de hizmete girmiş olacak. Kütüphanenin 10 milyon kitaba ev sahipliği yapması planlanıyor.

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