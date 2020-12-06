(Havadan fotoğraflarla ) Meydanlarda sessizlik; Boş kalan İstanbul’un keyfini turistler çıkardı

Ersan SAN / İSTANBUL (DHA) SOKAĞA çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul’un meydanları ve yolları boş kaldı. Taksim, Eminönü Meydanları, İstiklal Caddesi ile Galata Kulesi’nin keyfini turistler çıkardı. Galata Kulesi’nden İstanbul’un doyumsuz manzarasının keyfini çıkaran turistlerle, Taksim ve Eminönü meydanı havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlama nedeniyle İstanbul’un tarihi meydanları ile yolları boş kaldı. Taksim Meydanı ve Eminönü Meydanı’ndaki sakinlik dikkat çekti. Her gün binlerce kişinin geçtiği İstiklal Caddesi’nde de sakinlik hakim oldu. Boş kalan İstanbul’un tadını ise kısıtlamadan muaf olan turistler çıkardı. İstanbul’un tarihi meydanlarında gezen turistler, Galata Kulesi’nden doyumsuz boğaz manzarasına baktı. Galata Kulesi’ndeki turistlerle, Taksim ve Eminönü Meydanlarındaki sakinlik havadan görüntülendi.

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