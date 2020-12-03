(Havadan fotoğraflarla) İstiklal Caddesi’nde 7000 kişi kuralı başladı

Hasan YILDIRIM Özgür EREN Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) KORONAVİRÜS tedbirleri nedeniyle İstiklal Caddesi’nde 7 bin kişinin bulunabilme kuralı başladı. Saat 10.00’da başlayan kural nedeniyle İstiklal Caddesi girişine bariyerler konuldu. Girişler ise sağ taraftan yapılıyor.

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda saat 10.00’dan itibaren İstiklal Caddesi’ne 7 bin kişi bulunabilecek. Zabıta ekipleri caddeye gelenleri sağ tarafa doğru yönlendiriyor. Yere yapıştırılan stickerler ile de caddeye gelenler yönlendiriliyor. Ekipler, İstiklal Caddesi’ni havadan yapılan dron kontrolü ile gözetliyor.

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