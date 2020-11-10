(Havadan fotoğraflarla) – İstanbul’un tarihi yerlerinde Formula 1 araçları tur atıyor

Özgür EREN-Murat SOLAK-Zeki GÜNAL-Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL (DHA)

Formula 1 yarışlarının Türkiye’deki ayağının tanıtım filmi için Eminönü ve Galata Köprüsü’nde çekim yapıldı. Formula1 araçlarını görmek isteyen bazı vatandaşlar Eminönü’nde yoğunluk oluşturdu. Köprüde sürüş yapan Formula araçları havadan da fotoğraflandı.

Formula 1 yarışlarının Türkiye’deki ayağının tanıtım filmi için İstanbul’un tarihi noktalarında pilotlar sürüş yaptı. Dün, Arnavutköy Sahili’nde sürüş yapan 2 pilot bugün ise Eminönü ve Galata Köprüsü’nde boy gösterdi. Tanıtım filmi nedeniyle yapılan sürüş için helikopterdeki kameradan da görüntü alındı. Köprüler üzerinde Formula 1 araçlarının gösteri sürüşü dronla da görüntülendi.

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Yarış araçlarını izlemek isteyen bazı vatandaşlar ise araçların güzergahı üzerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar cep telefonları ile yarış arabalarını görüntülemeye çalıştı.

(FOTOĞRAF)