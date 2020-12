(Havadan fotoğraflarla)  İstanbul meydanları boş kaldı

Ali AKSOYER-Alper KORKMAZ/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL’da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul meydanları boş kaldı. Üsküdar Meydanında sadece görevliler bulunurken, Salacak Sahili de bomboştu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Harem Otogarı ve Arabalı vapur iskelesi de sessizliğe büründü. Kadıköy meydanında ise sefer saatlerini bekleyen şehir hatları vapurları ile otobüsler vardı.

Üsküdar Meydanı sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizliğe büründü. Üsküdar Meydanı güvenlik görevlileri ile temizlik yapan belediye görevlilerine kaldı. Salacak Sahili de sessizliğe büründü. Her gün onlarca otobüsün ve minibüsün hareket ettiği Harem Otogarı ve çevresi de gün boyu bomboştu. Kuyrukların yaşandığı Harem-Sirkeci arabalı vapur iskelesi de gün boyu sessizdi. Her gün on binlerce insanın geçtiği Kadıköy Meydanı da diğer meydanlar gibi sessizdi. Kadıköy meydanında gün boyu sadece sefer saatlerini bekleyen şehir hatları gemileri ile duraklarda bekleyen otobüsler vardı. Eminönü Meydanı da sessizliğe büründü