(Havadan fotoğraflarla) Eminönü ve Sultanahmet Meydanı kısıtlama nedeniyle boş kaldı

Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL’da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Eminönü ve Sultanahmet Meydanı boş kaldı. Meydanlardaki sakinlik havadan görüntülendi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan olan sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte meydanlar da tamamen boşaldı. Galata Köprüsü, Eminönü ve Sultanahmet Meydanı’ndaki sakinlik havadan görüntülendi. Kısıtlama pazartesi saat 05.00’te sona erecek.

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