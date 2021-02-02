(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili’ni kırmızıya bürüyen yosunlar temizleniyor

Mehmet YILMAZ- Mehmet OKUYUCU- Atilla ATMACA- Yaşar COŞKUN/KONYA,(DHA)- KONYA'da saatteki hızı 60 kilometreye kadar ulaşan rüzgar kent merkezi ve ilçelerinde etkili oldu. Kulu'da toz bulutu oluşurken, Ereğli'de rüzgarın...