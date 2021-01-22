(Havadan fotoğraflarla)  61 yıl sonra dev direkler kaldırılıyor

İhsan DÖRTKARDEŞ-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’daki enerji nakil hattının yer altına alınmasının ardından 61 yıl önce dikilen 30-40 metre yükseklikteki 31 direğin sökümüne başlandı. Soğuk ve rüzgarlı havada direklerin tepesine birkaç dakikada tırmanarak hatları söken işçilerin çalışmaları, çevredekiler tarafından hem hayranlık hem endişe ile izleniyor.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEİAŞ), Ambarlı ile Yenibosna arasında 2015 yılında 380 bin Volt Yüksek Gerilim Yeraltı Kablo Projesi’ni uygulamaya koydu. Avcılar’da hatların yer altına alınması çalışmalarının tamamlanması ardından TEİAŞ, ilçede 1960 yılında dikilen yıllar içerisinde etrafı ve altı konutlarla dolan her biri 30-40 metre yükseklikteki 31 direkteki hattı devre dışı bıraktı. Direk ve hatların işlevsiz kalması ardından bunların kaldırılması için ihale açıldı. Avcılar ile Küçükçekmece arasına 61 yıl önce dikilen Ambarlı Doğalgaz Çevrim Santrali’nden 154 kiloWatt (154 bin watt) çift devreli elektriği ileten 31 direkten oluşan iletim hattının sökümünü kazanan firma çalışmalara başladı.

DİREKLERİN TEPESİNDEKİ İŞÇİLER

Büyük bölümü Ordu’nun Gölköy İlçesi’nden getirilen, yıllardır enerji nakil hatlarında kullanılan bu direklerde çalışan işçileri 40 metre yükseklikteki direklerin tepesinde gören çevredeki bina sakinleri söküm çalışmalarını hem hayranlık hem de endişe ile izledi. Soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen birkaç dakika içerisinde direğin tepesine çıkarak hatları ve buradaki halk arasında ‘fincan’ olarak bilinen porselen izolatörleri indiren işçiler, indirdikleri hatları binaların çatılarından toplayarak, kesip araca yükledi. Hatlardan arındırılan direkler de önümüzdeki günlerde kesilerek alınacak.

Bu çalışmayı yapan işçiler, bu işi yıllardan bu yana yaptıklarını ekmek parasının peşinde olduklarını söyledi. İşçilerden Tuncay Çelik, 1960 yılında dikilen bu hattı yıkmaya geldiklerini, bir günde 4 direkteki hat ve izolatöreri indirdiklerini, hatları binaların çatılarından topladıklarını söyledi. Çelik, “Direk veya çatıların üzerindeyiz. Bir direğin boyuna göre tırmanma süremiz değişiyor. Avcılar’daki direklere 3 dakikada, 70-80 metrelik direğe 10 dakikada tırmanabiliyoruz” dedi.

Diğer işçilerden Sinan Çelik de, “18-20 yıldır bu işi yapıyorum. 1960’ta dikilen bu direkleri eskidiği için yıkmaya geldik. İstanbul’dayız, ekmeğimizin peşindeyiz. Soğuk; ama yapacak bir şey yok” diye konuştu.

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