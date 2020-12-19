(Havadan fotoğraflarla ) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kısıtlama denetimi

Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL -DHA Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı üçüncü hafta sonunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde denetim yapıldı. Denetimler sırasında köprüden geçişi yasak olan araçla giren bir sürücüye ceza kesildi.

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü kez uygulandığı hafta sonunda İstanbul’da da denetimler arttırıldı. Kısıtlama kapsamında 15 Temmuz Köprüsü’nde oluşturulan denetim noktasında ekipler tarafından sürücülerin ve yolcuların belgeleri kontrol edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yapılan denetim sırasında ise uzun araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri araçları tek tek durdurarak, sürücülerin evrak ve izin belgelerini kontrol etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne geçişi yasak olan bir araçla gelen sürücüye ceza kesildi.

FOTOĞRAF