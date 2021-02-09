(Havadan fotoğraflar) Zeytinburnu’nda karaya oturan gemi; fırtına nedeniyle sol tarafı suya gömüldü

ANKARA'da Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Covid-19 salgın döneminde de öğrencilerin ilgi odağı oldu. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, "Şu anda ziyaretçilerin yüzde 70'i tamamıyla araştırmaya yönelik ya da tez hazırlıkları yapan öğrencilerden oluşuyor. Aslında her kesimden insanlar geliyor kütüphaneye. Gençlerden de, yaşlılardan da gelen var" dedi.