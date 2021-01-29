Ana Sayfa Güncel Haberler /havadan fotoğraflar // Zeytinburnu’nda gemi kıyıya sürüklendi
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Antalya’da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Mehmet ÇINAR- Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da dün akşam saatlerinde başlayan yağış, gece saatlerde kuvvetli rüzgarla birlikte etkili oldu. Hızı 90 kilometreyi bulan fırtına Antalya...
Şanlıurfa’da, genç kızın öldüğü kaza kamerada
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA’da yolun karşısına geçmek isteyen Elif Bereket (18) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kıza otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza,...
Tüp bebek tedavisi yaptıracak çiftlere Kovid-19 aşısı önerisi
Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) – Çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisine başvuran çiftlerde salgın nedeniyle bazı endişelerin olduğunu söyleyen Tüp Bebek Uzmanı Doç....
Cip su kanalına devrildi; 1’i ağır, 2 yaralı
Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği cip, su kanalına devrildi; 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde...