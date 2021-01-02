/havadan fotoğraflar // Yenikapı’da taksimetre güncelleme kuyruğu devam ediyor

Ali AKSOYER – Yüksel KOÇ – Mertcan ÖZTÜRK / İstanbul DHA- YENİKAPI’da taksicilerin taksimetre güncelleme kuyruğu artarak devam ediyor. Oluşan kuyruk havadan da fotoğraflandı.

İstanbul’da binlerce taksi, yüzde 11’lik zammı taksimetrelerine yansıtmak için saatlerce kuyruk bekliyor. İstanbul’daki taksiciler, taksimetrelerini ayarlatmak için iki gündür Yenikapı’ya akın ediyor. Taksiciler, hem geçtiğimiz yıllarda bir çok noktada yapılan güncellemelerin tek noktaya düşürülmesi ile uzun süre sıra beklemelerine hem de güncelleme için alınan ücrete tepkili.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 23 Aralık 2020’de alınan kararla taksi ücretlerine yüzde 11 zam kararı alınmıştı.