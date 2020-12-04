/havadan fotoğraflar // Türkiye’den Çin’e ihraç eşya taşıyan ilk treni yola çıktı

Belçika, (DHA) - Macaristan anayasasında eşcinsel evlilikleri yasaklayan değişikliğin mimarı olan, Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili…
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ ve çevre illerde GSM şirketlerine ait baz istasyonlarına girip akü ve…
Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde emniyet şeridindeki otomobile, arkadan başka otomobilin çarpması sonucu meydana…
GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP´te, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kente çarşıların bulunduğu bölgelerde vatandaşlar…
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde
Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 6 aylıkken evlerinde çıkan yangın sonucu yüzünde ve vücudunda yanıklar…