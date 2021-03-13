Ana Sayfa Güncel Haberler /havadan fotoğraflar / TEM’de cumartesi trafiği
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Kadına şiddet uygulayan kişilere takılan elektronik kelepçe, bu merkezden takip ediliyor
Buğra OLAÇ-Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kurulan Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nde,...
Turizmde aşı sevinci
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın, aşılamada turizm çalışanlarını öncelikli grup ilan eden kararı sektörde büyük sevinçle karşılandı. Aşılamada, Güvenli Turizm...
Çankaya hijyen seti dağıtımlarına devam ediyor
Pandeminin ilk günlerinden itibaren öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, minik öğrencilere hijyen seti dağıtımlarına da devam ediyor.