Ana Sayfa Güncel Haberler Havadan fotoğraflar // Küçükçekmece’de TIR metrobüs bariyerlerine çarptı; D-100 kapandı
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