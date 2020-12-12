Havadan fotoğraflar // Küçükçekmece’de TIR metrobüs bariyerlerine çarptı; D-100 kapandı

Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 31 kişi, gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen 5 milyon liranın, bugüne kadar yasa dışı bahis operasyonunda ele geçirilen en yüksek nakit para olduğu belirtildi.