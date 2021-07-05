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Ana Sayfa Güncel Haberler Havadan fotoğraflar // Küçükçekmece’de iki metrobüs çarpıştı: 25 kişi yaralandı
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