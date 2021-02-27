Havadan fotoğraflar // Küçükçekmece’de geri dönüşüm tesisinde yangın

‘KARADA, HAVADA, DENİZDE HATTA UZAYDA YAPACAK PEK ÇOK İŞİMİZ VAR’ Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çorum'da Kırkdilim Tüneli şantiye ziyareti ve ışık göründü...