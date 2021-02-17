Ana Sayfa Güncel Haberler Havadan fotoğraflar // Kavacık’ta kar yağışı; FSM yönünde trafik durma noktasına geldi
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Aya yolculuk
Ay'a Yolculuk, Jules Verne'in 1865 yılında yazmış olduğu, türünün ilk örneklerinden olan, benim de çocukluğumda çok büyük bir keyifle okuduğum ve etkilendiğim bir bilim kurgu öyküsüdür.Verne'in Columbiad ismini verdiği, içine üç mürettebat sığacak bir mermiyi Ay’a gönderebilecek çapta dev bir top inşa ederek Ay yolculuğunu kurguladığı bu hikaye gerçek bir klasiktir.