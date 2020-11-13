/Havadan fotoğraflar // Kanuni sondaj gemisi Karadeniz’e uğurlandı

Gülseli KENARLI-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Bayrampaşa'da polis denetimine katıldı. Dükkanları gezen Aktaş, “Bizim kontrollerimiz 7/24 devam ediyor, vatandaşımızda yanımızda olursa inşallah bu salgını...