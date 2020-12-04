Havadan fotoğraflar//İSTANBUL’DA SİS

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Kayseri’de 6 kişilik aile, sobadan sızan gazdan zehirlendi
Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi, hastaneye kaldırıldı. Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Haymana Caddesinde oturan ailenin fertleri, sabah kaltıklarında...
‘Dünya Engelliler Günü’ onlar için çok anlamlı
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT’ta doğuştan yürüme engelli Murat Akdoğan (37) ile hiçbir engeli bulunmayan eşi Esra, gerçekten sevince tüm engellerin aşılabildiğini gösterebilmek için 2...
Mamak’ın engel tanımayan kahramanlarından gösteri maçı
Mamak Belediyesi görme engellileri sosyal hayata ve spora kazandırmak amacıyla Görme Engelliler Spor Kulübü kurdu. Kulüp, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ilk gösteri maçını gerçekleştirdi. Goalbol, Futsal, Atletizm, Halter, Judo, Yüzme, Satranç ve Futbol olmak üzere 8 branşta faaliyet gösterecek takımın Judo ve Golbol branşlarında gerçekleşen ilk gösteri maçını Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de tribünden izledi.
Malatya’da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boş kaldı
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı. Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında, sokağa çıkma yasağı uygulanması...