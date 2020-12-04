Havadan fotoğraflar//İSTANBUL’DA SİS

Mamak Belediyesi görme engellileri sosyal hayata ve spora kazandırmak amacıyla Görme Engelliler Spor Kulübü kurdu. Kulüp, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ilk gösteri maçını gerçekleştirdi. Goalbol, Futsal, Atletizm, Halter, Judo, Yüzme, Satranç ve Futbol olmak üzere 8 branşta faaliyet gösterecek takımın Judo ve Golbol branşlarında gerçekleşen ilk gösteri maçını Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de tribünden izledi.