(Havadan fotoğraflar) Eyüpsultan’da çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı

Murat SOLAK – Cemal YURTTAŞ- Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA) EYÜPSULTAN’da dün akşam saatlerinde bir lisenin kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çökmüş, yaşanan olay sonrası 6 araç çatının altında kalmış, bir elektrik direği devrilmişti. Günün aydınlanmasıyla spor salonunda oluşan hasar ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Göktürk Merkez Mahallesi Fidan Sokak’ta yaşandı. Sokak üzerinde bulunan Ali Rıza Özderici Lisesi’ne ait kapalı spor salonun çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda 6 araç çatının altında kaldı. Bir elektrik direği ise devrildi. Günün aydınlanmasıyla spor salonunda oluşan hasar ortaya çıktı. Dükkanlarını açmaya gelen dükkan sahipleri ise gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

“BÜYÜK BİR GÜMBÜRTÜYLE ÇATI AŞAĞIYA İNDİ”

Çatısı çöken spor salonunun karşısında esnaf olan Ayhan Yıldırım, “Dün akşam saat 21.00’da büyük bir gümbürtüyle çatı aşağıya indi. Burası okulun spor salonu olarak kullanılıyor. Çocukların spor yaptığı bir alan burası. Karın ağırlığıyla çatı aşağıya indi. Yaralı yok. Birkaç tane park halindeki araç hasar gördü. Bir elektrik direği vardı. O devrilmiş. Bundan dolayı elektrik kesintisi oldu” dedi.

(FOTOĞRAFLI)