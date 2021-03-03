Ana Sayfa Güncel Haberler Havadan fotoğraflar // Esenyurt Tem bağlantı yolunda kaza
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
MSB: Mehmetçik, Kurt Dağında terörle mücadeleye devam ediyor
ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ta zorlu kış şartlarında terörle mücadele eden komandoların fotoğraflarını paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabında, Şırnak'taki Kurt Dağı Üs Bölgesi'nde terörle...
Koronavirüsten yaşamını yitiren 380 sağlık çalışanının isimleri Adana’da yaşatılacak
Gülşah ÖZGEN-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)- TÜRKİYE'DE koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 380 sağlık çalışanının adı Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve Türk Kadınlar Konseyi Derneği iş birliği ile oluşturulan...
1’inci kattan düşen küçük kızı, çamaşır ipi kurtardı
Yaprak KOÇER- Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 2,5 yaşındaki Irak uyruklu kız çocuğu Durah A.H., birinci kattaki evlerinde yaslandığı penceredeki sinekliğin yırtılması sonucu aşağı düştü....
Beşiktaş Sahili’nde koronavirüs denetimi
Haber: Sevda SARIKAYA / Kamera: Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş Arnavutköy ve Bebek Sahili'nde polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerinde bulundu. Yapılan denetimlerde...