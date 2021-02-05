(havadan fotoğraflar) – Avcılar’da TEM otoyolunun hemen yanında define kazısı yapan 2 kişi yakalandı

ÇİFTLİK SAHİBİ KAHRAMAN: HAYVANLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU TELEF OLDU Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 56 bin civcivin bulunduğu çiftliğin sahibi Hayrettin Kahraman o anları anlattı. Yangın sırasından oğlunun içeride olduğunu ve...