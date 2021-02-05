(havadan fotoğraflar) – Avcılar’da TEM otoyolunun hemen yanında define kazısı yapan 2 kişi yakalandı

Ana Sayfa Güncel Haberler (havadan fotoğraflar) – Avcılar’da TEM otoyolunun hemen yanında define kazısı yapan 2...
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