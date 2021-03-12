(Havadan fotoğrafla) Kartal’da 5 senedir hacizli olan gemi fırtına nedeniyle yan yattı 

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) Kartal, Kumcular İskelesinde demirli bulunan 103 metre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki Türk bayraklı kargo gemisi fırtına nedeniyle yan yattı. 5 yıldırı hacizli olduğu belirtilen gemi havadan da görüntülendi.

Kartal’da Kumcular İskelesi’nde Türk bayraklı Boras isimli kargo gemisi yaklaşık 5 sene öncesinde hacizli olması nedeniyle iskeleye bağlanmıştı. Gemi uzun süredir beklediği iskelede fırtına nedeniyle yan yattı. Kargo gemisinin 1984 yılı yapımı 103 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde olduğu öğrenildi.

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