(Havadan fotoğrafla) Cuma namazını evlerine yakın camilerde kıldılar

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN-Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL (DHA Koronavirüsle mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Evlerine yakın camilere gitmelerine izin verilen vatandaşlar Cuma namazını kıldılar.

Beyoğlu Kılıç Ali Paşa Cami’ye gelenler de Cuma namazını kıldı. Kısıtlama nedeniyle camide önceki haftalara göre daha az kişinin olduğu görüldü.

İstanbul’da yeni yılın ilk Cuma namazında vatandaşlar Büyük Çamlıca Camii’ne geldi. Camide sosyal mesafeye dikkat edilirken girişte de maske kontrolü yapıldı. Cemaat caminin içi dolunca namazını dışarı kıldı. Cuma namazı drone ile havadan görüntülendi.

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