(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili’nde kısıtlamasız ilk Cumartesi gününde yoğunluk

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) KADIKÖY, Caddebostan Sahili’nde kısıtlamaların kaldırıldığı ilk Cumartesi gününde yoğunluk oluştu. Sahile akın eden İstanbullular, yürüyüş yaptı, çocuklar parkta oynadı. Sahildeki kalabalık havadan da görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Son kabine toplantısının ardından İstanbul’da Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kadıköy, Caddebostan Sahili’nde kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi yoğunluk oluştu. İstanbullular sahile akın etti. Kimi yürüyüş yaparken, kimisi ise sahilde oturdu. Bazı çocuklar parklarda oyun oynarken bazıları ise sahil şeridinde bisiklete bindi. Öte yandan yanlarında sandalye getiren bazı kişiler de Marmara Denizi’ne karşı çay içti.

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