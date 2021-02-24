(Havadan fotoğrafla) Beyoğlu ve Şişli’de 300 personel ile dev denetim

Hasan YILDIRIM – Özgür EREN – Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU ve Şişli’de geniş kapsamlı asayiş ve narkotik denetimi yapılıyor. Taksim Meydanı’ndan çıkış yapan polis ekiplerine, havadan da polis helikopteri destek veriyor.

Beyoğlu ve Şişli’de geniş kapsamlı asayiş ve narkotik denetimi yapılıyor. Denetime Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Ekipleri, Motosikletli Polis Timleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri katıldı. Denetime havadan da polis helikopteri destek verdi.

VATANDAŞLAR VE TURİSTLER TELEFONUNA SARILDI

Taksim Meydanı’nda toplu halde bekleyen polisleri görenler hemen telefonlarına sarıldı. Kimi fotoğraf çektirirken, kimi de arkadaşlarına canlı yayın yaptı. Taksim Meydanı’nda vatandaşların ve turistlerin şaşkın bakışları altında çıkan ekipler, Beyoğlu ve Şişli sokaklarında denetim yapıyor. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimlere 300 personel katılıyor. Durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Aramalara narkotik köpeği de katıldı. Denetimler sürüyor.

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