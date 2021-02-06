Ana Sayfa Güncel Haberler Havadan fotoğraf // Küçükçekmece ve Büyükçekmece’de yoğun sis
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü elindeki tabanca ile kazara kendini yaraladı
Olcay DÜZGÜN- Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yol kontrolü yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu durduruldu. Ev...
Antalya’da yazla kış arası yarım saat
Alparslan ÇINAR- Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- TURİZM kenti Antalya'da bir günde iki mevsim yaşanıyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girdikten sonra yarım saat mesafedeki 1900...
Marmaris’te ‘huzur ve güven’ denetimi; 4 bin araç kontrol edildi
Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 'huzur ve güven' denetimi yaptı....
Kuşadası’nda güneşli havayı görenler kısıtlama öncesi sahillere koştu
Eşber OKAYER/ (KUŞADASI), (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın turistik ilçesi Kuşadası’nda, hafta sonu yurt genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahillere...