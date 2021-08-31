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Ana Sayfa Güncel Haberler Havadan Fotoğraf//Güngören’de balkon çöktü; 5 katlı bina mühürlenerek boşaltıldı
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