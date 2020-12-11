(havadan ek fotoğraflar)İstanbul’da hafta sonu kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu

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Aile içi şiddet bürosunda çocuklara oyun alanı
Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da aile içi şiddeti önlemek için kurulan Aile içi ve Kadına Karsı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde çocuk oyun alanı oluşturuldu. İl Emniyet...
Çalınan 80 koyun bulundu, muhtar sosyal medyadan yayınla jandarmaya teşekkür etti
Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'ın Elmagöl köyünde bir hafta önce çalınan 80 koyun jandarma tarafından bulununca köy muhtarı Mirze Yeter, sosyal medyadan yaptığı yayınla...
Huzursuz bağırsak sendromu tedavisinde yüzde 78 başarı
Türkiye’de yaşayan insanların yaklaşık yüzde 15’inin muzdarip olduğu Hassas Bağırsak Sendromu’un tedavi desteğine yönelik yapılan klinik çalışmada önemli bir başarıya imza atıldığı duyuruldu. İnsan bağırsağındaki bakterileri mikrobiyom testleriyle analiz ederek kişisel beslenme programları geliştiren yerli biyoteknoloji girişimi ENBIOSIS’in yürüttüğü klinik çalışmada Huzursuz Bağırsak Sendromu hastalarının yüzde 78’inde semptomlarda iyileşme gözlemlendi.
Huzurevi sakinlerine, bahçe duvarı arkasından moral konseri
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da üniversite öğrencileri, huzurevinde kalanlar için bahçe duvarının arkasından konser verdi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü son...