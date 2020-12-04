Ana Sayfa Güncel Haberler Havadan ek fotoğraflar//İstanbul’da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Kızılırmak’ı besleyen dere tamamen kurudu
Yasin KIRAS/HAFİK (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Hafik ilçesinden geçen, Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ı besleyen Özdere, tamamen kurudu. İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından başlayıp, Sivas, Kayseri,...
Dünya Engelliler Günü’nde ‘Engelsiz Kulüp’ Projesi
İSTANBUL (DHA) - Engelli bireylerin yürütülen faaliyetlere gönüllü katılımını sağlayarak yardım süreçlerinde aktif görev almasını hedefleyen Türk Kızılay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde başlatacağı...
fotoğraflar//Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii’nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde