Havacılık sektörünün hızla büyüdüğü ve yerli helikopter de dahil birçok önemli projeye imza atıldığı Türkiye’de şirketler, 2019 yılında da çok sayıda personel alacak.
Kamu ve özel kuruluşların birçok pozisyon için personel alım ilanları veriliyor. THY’nin uçuş ekibi için yeni yılda 2 bin 600 personel alması bekleniyor. İstanbul Havalimanı ile birlikte, filosuna yeni uçaklar katacak olan THY’nin 2019 yılında yaklaşık 1,000 pilot ve 1,600 de kabin görevlisi alması planlanıyor. THY’nin şu an başvuralara açık 11 ilanı var.
Pegasus Havayolları’nın da işe alımlarla ilgili ilanları yayınlanıyor. Bunun yanı sıra, İstanbul Havalimanı için iş ilanlarında da önemli artışlar dikkat çekiyor. Hürkuş gibi birbirinden önemli projelere imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) ise 2019 yılında 1,000 mühendis alması bekleniyor.
THY’NİN BAŞVURALARA AÇIK 11 İLANI ŞÖYLE:
Tecrübesiz II.Pilot Adayları
Kaptan Pilot Geniş Gövde (B787)
Tecrübeli II. Pilot Geniş Gövde (A350)
Kaptan Pilot Geniş Gövde (A350)
Simülatör Uçuş Öğretmeni
Tecrübeli II. Pilot Geniş Gövde (B777, A330, A340)
Tecrübeli II. Pilot Dar Gövde (B737, A320)
Tipi Olan Tecrübesiz II. Pilot (B737, A320)
Kaptan Pilot Dar Gövde (B737, A320)
Kaptan Pilot Geniş Gövde (B777, A330, A340)
Tecrübeli II. Pilot Geniş Gövde (B787)
PEGASUS HAVAYOLLARI’NIN BAŞVURALARA AÇIK İLANLARI ŞÖYLE:
Pilot adayı
Kabin memuru (ikinci dil-Antalya)
Kabin memuru (Rusça)
Kıdemli sistem uzmanı
Uçak sistemleri mühendisi
Engelli ofisler destek elemanı
Uçak performans mühendisi
Hazine ekip lideri
Flight dispatcher
Kıdemli işe alım uzmanı
TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ (TUSAŞ) ARADIĞI POZİSYONLAR ŞÖYLE:
Deneysel Aerodinamik Mühendisi
Özel (RMST) Sistem Mühendisi
Engelli Personel (Mühendis, Uzman)
Engelli Personel (Teknisyen)
Sistem Emniyet Mühendisi
Sistem Mühendisi
Sistem Konfigürasyon Mühendisi
Yer ve Destek Sistemleri Şefliği Maliyet Tahmin Mühendisi
Uydu Haberleşme Görev Yükü Mühendisi
Yük Mühendisi
Ağırlık ve Denge Mühendisi
Aeroelastik Mühendisi
Aerodinamik Mühendisi
Donanım Tasarım Mühendisi
Aviyonik Yazılım Geliştirme Mühendisi
Aviyonik Yazılım Doğrulama Mühendisi
JET EĞİTİM VE HAFİF TAARUZ UÇAĞI PROJESİ – HÜRJET İÇİN ARANILAN POZİSYONLAR ŞÖYLE:
Sistem Mühendisi
Sİstem Emniyet Mühendisi
Aerodinamik Tasarım Mühendisi
Uçuş Mekaniği Mühendisi
Uçuş Performans Mühendisi
Uçuş Kontrol Algoritma Tasarım Mühendisi
İtki Yakıt Sistemi Tasarım Mühendisi
Yapısal Tasarım Mühendisi
Yapısal Analiz Mühendisi
Uçak Sistemleri Tasarım Mühendisi
Aviyonik Sistemler Tasarım Mühendisi
Elektrik Sistemi Tasarım Mühendisi
Silah Sistemleri Tasarım Mühendisi
Elektronik Harp Sistemleri Tasarım Mühendisi
MİLLİ UYDU PROJELERİ İÇİN ARANAN POZİSYONLAR ŞÖYLE:
Uydu Sistem Mühendisi
Uydu Görev Yükü Mühendisi
Uydu Yapısal Tasarım Mühendisi
Uydu Yapısal Analiz Mühendisi
Uydu Isıl Kontrol Sistemleri Mühendisi
Uydu Aviyonik Sistem Mühendisi
Uydu Elektrik Sistem Mühendisi
Uydu Kablolama Tasarım Mühendisi
Uydu Yörünge ve Yönelim Belirleme ve Kontrol Mühendisi
Uydu Modelleme ve Simülasyon Mühendisi
Uydu EMC ve RF Tasarım Mühendisi
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