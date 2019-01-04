Havacılık sektörünün hızla büyüdüğü günümüzde pilot ihtiyacı da aynı oranda artıyor. Bu kapsamda gençlerin pilot olabilmesini sağlamak amacıyla Pegasus tarafından ‘Pilot Yetiştirme Programı’ başlatıldı.

Havacılık sektörünün çabucak gelişmesine paralel olarak artan pilot ihtiyacını karşılamak için başlatmış olduğu ‘Pilot Yetiştirme Programı’ ile pilot olma düşüyle büyümüş gençlere fırsat sunuyor.

2019 senesinde bünyesine katacağı yeni uçaklarla filosunu genişletmeye devam edeceğini açıklayan Pegasus pazar gereksinimlerinin artışına da paralel olarak kokpit ekiplerini de büyütme kararı aldı.

Bu istikamette kurum tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kokpit ekiplerini kurarken cinsiyet ve ırk ayrımı gözetmeksizin bütün pilot ve pilot adaylarına kapılarını açan Pegasus, insan odaklı yaklaşımına uygun olarak kabiliyet kazandırma süreçlerinde ve pilotların göreve başladıkları dönemden itibaren sevinç ve kıymet yaratmak için oryantasyon süreçlerini tekrar yapılandırıyor.

Pegasus, kokpit kadrolarına part-time çalışma imkânı, Avrupa standartlarında ücret ve yan haklar, güvenlik ve kalite odaklı dizayn etmiş olduğu eğitimler ile devamlı gelişim olanaklarının yanı sıra, uygun deneyimi bulanan ikinci pilot adaylara kaptanlığa yükselme, farklı uçak tiplerinde tecrübeli adaylara TİP değişiklik yapma ve tecrübesiz adaylara iş garantili ‘TİP ve Line’ eğitimi olanakları sunuyor. Pilot yetiştirme programına katılmak isteyen gençler, flypgs.com adresinden başvurularını tamamlayabilirler.”